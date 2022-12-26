“Oba Kent” projesinde incelemelerde bulundu

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, “Oba Kent” projesini inceledi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, yapımına başlanan “Oba Kent” projesini incelemek üzere Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı sahasına gitti. Kaymakam Tuncer, yüklenici firma yetkilisinden brifing alarak akabinde beraberindeki heyet ile birlikte Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı sahasında incelemelerde bulundu. Görevli personellere kolaylıklar dileyen Kaymakam Tuncer, projenin ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

Öte yandan 15 ay gibi bir süre içinde tamamlanacak olan Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkında 200 kişilik gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış alanları, atlı cirit sahası, karakucak güreş alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri, toplantı-seminer salonları gibi bir çok etkinlik alanları bulunuyor.