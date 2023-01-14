Nostaljik Tramvay Projesi örnek proje oldu

Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer ve Gölbaşı Belediyesi teknik heyeti, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek test sürüşleri devam eden Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi hakkında bilgi aldı.

Başkan Bakkalcıoğlu misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye faaliyetleri, yeni yatırımlar ve projeler üzerine yapılan sohbette Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu özellikle nostaljik tramvay projesini incelemeye gelen heyete projenin teknik detaylarını anlatarak tramvayların yapımından raylı sistemin döşenmesine kadar projenin tüm adımları hakkında bilgi verdi. Başkanlık makamında yapılan görüşmenin sonunda Başkan Bakkalcığlu Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer’e ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Yardımcısı Göçer’de Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek anı seramiği hediye etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Başkan Bakkalcıoğlu misafirleri ile birlikte Nostaljik Tramvayın test sürüşüne katıldı. Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Göçer ve beraberindeki heyet projenin 1. etabında raylı sistem montajı, yapımı tamamlanan ve devam eden istasyonlar ile tramvay hattında incelemelerde bulunarak Başkan Bakkalcıoğlu’ndan bilgi aldılar.