Necmettin Erbakan’ı ölümünün 10’uncu yılında Bilecik’te anıldı

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan’ı ölümünün 10’uncu yıl dönümünde andı.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasında Necmettin Erbakan’ı ölümünün 10’uncu yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin önemini ifade eden Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, "Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken; ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için, Erbakan hocamızın öncülüğünde Milli Görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için, vakit geç olmadan Erbakan hocamıza kulak vermek, Milli Görüş’e sarılmaktır. Dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ’Dövecek dizimizin kalmayacağını’ ifade ederek bizlere ‘Dünden bugünü anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54’üncü Refahyol Hükümetinin Başbakanı ve Milli Görüş lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 10’uncu sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.