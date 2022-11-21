Narkotik polisleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve UYUMA projelerini anlattı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesindeki pazar yerinde vatandaşlara, ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri ile ilgili broşür dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ ile narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan UYUMA projeleri bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bilecik İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, pazar yerinde vatandaşlara uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırıcı broşür dağıtıldı.