Mustafa Yaman’dan Bilecikspor’a malzeme desteği

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman 1969 Bilecik Spor Kulübü’ne malzeme desteğinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig’de Bilecik’i temsil eden 1969 Bilecik Spor Kulübü futbol takımı oyuncuları için Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman baza ve yatak malzemesi temin etti. Gençlere destek olunması gerektiğini söyleyen Başkan Yaman, “Bölgesel Amatör ligde ilimizi temsil eden Bilecikspor futbol takımımız oyuncuları için Beldemizde bulunan Baza Yatak vb malzemelerimizi kullanmaları için Bilecikspor yöneticilerimize teslim ettik Hepimiz bu işin ucundan tuttuğumuzda bir çok engeli kolayca aşabiliriz. Yeter ki isteyelim yeter ki Bilecikspor bizim diyebilelim. Amacımız amatör spor kulüpleri aracılığıyla sporu yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda da kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz destekler ülke ve ilimiz sporuna katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.