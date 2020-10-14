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Muratdere grubu içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarına başlandı

MURATDERE GRUBU İÇME SUYU İSALE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

BİLECİK 14.10.2020, 10:56
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Muratdere grubu içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarına başlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Muratdere Grubu (Muratdere-Delielmacık-Aşağıarmutlu-Aksutekke) köylerine ait eski olan içme suyu isale hattının yenileme çalışmalarına başlandı.

2019 yılından Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliğince alınan çelik boru, 2020 yılında İl Özel İdare tarafından atü polietilen boru, vantuz, tahliye rögarları ile ek parça alımları yapılmış ve yapımı planlanan bölgeye teslim edildi. Muratdere grubu (Muratdere-Delielmacık - Aşağıarmutlu - Aksutekke) köylerinde toplam 5 bin 158 metre uzunluğundaki boru kaynak ve bağlantılarının yapım işleri müteahhitlere doğrudan temin ihale usulü ile verilerek, İl Özel İdare kontrollüğünde iş makinaları ve köy muhtarlarının yardımları ile birlikte çalışmalara başlandı.

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