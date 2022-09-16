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Müftü Erhun’dan Hafızlık Kur’an Kursuna ziyaret
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an kursunu ziyaret etti.
BİLECİK 16.09.2022, 10:15
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an kursunu ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Kur’an eğitimi alan ve hafızlığa çalışan öğrencilerin derslerinden bölümler dinleyen Erhun, öğrencilerin güzel okuyuşlarından dolayı memnuniyetini ifade etti. Öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hususlarda tavsiye ve nasihatte bulunarak zihin açıklığı ve başarı temennisinde bulundu.
Sohbetin ardından Kur’an Kursunda yürütülen hizmetler hakkında kurs yöneticileri ve öğreticilerden bilgi alan Müftü Erhun, öğrencilerin üzerinde emeği bulunan anne babaları, kurs yönetici ve öğreticilerini tebrik etti.
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