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Müftü Erhun, Hafızlık İcazet Merasimine katıldı
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Geyve Diriliş Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinin Hafızlık İcazet Merasimine katılarak sevinçlerine ortak oldu.
BİLECİK 14.09.2022, 10:32
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Geyve Diriliş Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinin Hafızlık İcazet Merasimine katılarak sevinçlerine ortak oldu.
Sakarya Geyve İlçe Müftülüğü, Diriliş Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursundan mezun olan, 21 hafız için icazet töreni düzenledi. Sinan Bey Camiinde düzenlenen törene katılan İl Müftüsü Ali Erhun, hafız öğrencilere ve yakınlarına hitap etti. Konuşmasında hafızlığın ve hafızlık kurslarının önemine değinen Müftü Erhun, öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
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