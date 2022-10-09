Müftü Erhun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Vali Kızılkaya’yı ziyaret etti

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bu yıl “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Ali Erhun ve beraberindeki heyet, Vali Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Müftü Erhun, Camiler ve Din Görevleri ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Kızılkaya’ya bilgilendirme yaptı. Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirerek tüm diyanet camiasının gününü kutlayan Vali Kızılkaya, hayırlı görevler diledi.