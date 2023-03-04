Müdür Damkacı, 4 Mart Dünya Obezite Günü hakkında bilgi verdi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamada günün önemine dair bilgiler verdi.

İnsanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına, bu kiloyu korumasına, uygun tedaviyi almasına ve obezitenin getirdiği olumsuzlukları tersine çevirmesine yardımcı olacak pratik çözümleri teşvik etmek amacıyla kullanılan 4 Mart Dünya Obezite Günü hakkında bilgi veren Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, “Obezite oranları 1975 yılından bu yana yetişkinlerde 3 kat, çocuk ve ergenlerde neredeyse 5 kat artarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tüm sosyal gruplardan her yaştan insanı etkilemektedir” dedi.

“Fazla kiloluluk oranı yüzde 34 ve obezite oranı yüzde 31.5”

Ülkemizde yapılan Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde fazla kiloluluk oranı yüzde 34 ve obezite oranı yüzde 31.5 olarak belirlendiği bilgisini veren Müdür Damkacı, “Obezite; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, felç ve çeşitli kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Obezitesi olan bireyler genellikle sağlıklı beslenmeme ve hareketsiz yaşam tarzı davranışları ile genetik, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik faktörlerin karmaşık bir karışımı olan obezite nedeni ile de utanma, suçlanma gibi bazı durumları da yaşayabilmektedirler. Ayrıca obezite COVİD-19 pandemisi için de bir risk faktörüdür. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteye bu süreçte de önem verilmelidir” ifadelerini kullandı.