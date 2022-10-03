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Müdür Akyol, eğitime destek için fabrikaları gezdi
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, eğitime destek amaçlı fabrika ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 03.10.2022, 11:03
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, eğitime destek amaçlı fabrika ziyaretinde bulundu.
Sosyal Sorumluluk Projesinde Bilecik’te faaliyet gösteren işletmelerin okulların ihtiyaçlarına destek vermeleri amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, fabrikaları ziyaret etti. Fabrikalarını ziyaret eden Müdür Akyol’a, Bilecik Vali Yardımcısı Ferhat Altay ve TSO Genel Sekreteri Doğan Akyol eşlik etti.