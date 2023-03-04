Müdür Akyol, depremzede öğrenci ile hastanede bir araya geldi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, deprem bölgesinden kente gelerek ameliyat olan afetzede ile bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, deprem sonrası Hatay’dan kente gelerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan afetzede öğrenciyi hasta yatağında ziyaret etti. Doktorlardan öğrencinin durumu hakkında bilgi alan Müdür Akyol, “Öğrencimizin durumunu doktorlarımızla görüştük çok iyi bir an önce ayağa kalkmasını diliyorum. Çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.