Müdür Akyol, büyük başarı elde eden öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, bu yıl 17’ncisi düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında büyük başarı elde eden Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Müdür Akyol büyük başarı elde eden öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Bölge finallerine 4 projeyle katılma başarısı gösteren Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi, ’Ülkemizde Yer Alan Unesco Somut Kültürel Miraslarımıza Olan İlgiyi Arttırmaya Yönelik Dijital Ortam Çalışması’ adlı proje ile Türkiye Finalleri’ne de katılmaya hak kazandı. Bölge finallerine katılan dört projeden üçüne danışmanlık yapan öğretmen Burak Hacat öğrencisi Yunus Emre Durgut ile 17. TÜBİTAK 2204-B Türkiye Finalinde Bilecik’i temsil edecek. Başarılarıyla bizleri gururlandıran ve ilimizi Türkiye Finalleri’nde de temsil edecek olan öğretmenimiz Burak Haçat’a ve öğrencisi Yunus Emre Durgut’a 17. TÜBİTAK 2204-B Türkiye Finali’nde başarılar diliyoruz” dedi.