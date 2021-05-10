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Motosiklet kazası, sürücü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

BİLECİK 10.05.2021, 12:42
Motosiklet kazası, sürücü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AAJ 453 plakalı motosiklet sürücüsü Osman A. kasise geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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