Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçede Bahattin Şeker Caddesi üzerinde meydan geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa Ç. idaresindeki 11 DA 544 plakalı otomobil ile Murat A. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, park halindeki bir minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.