Mobiletin benzin deposunu temizlerken hastanelik oldular

Bilecik’te evin içinde mobiletin benzin deposunu temizlerken çıkan yangında karı koca hastanelik oldu.

Yangın, merkez İsmetpaşa Mahallesi Güneş Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Rahim Parlak mobiletini evde tamir ettiği sırada aracın benzin deposu alev aldı. Alevler bir anda evi sararken, ilk müdahaleyi Rahim Parlak yaptı. Yangında Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, evde bulunan Rahim Parlak’ın eşi Derya Döndü Parlak dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen karı koca 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.