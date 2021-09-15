Mobil trafik eğitim tırı Bilecik’te

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile Türkiye’yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bilecik’e geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde öğrencilere trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen mobil trafik eğitim tırı, Ertuğrul Gazi İlkokulu bahçesinde kuruldu. Özel eğitimciler tarafından uygulamalı ve teorik olarak verilen dersler, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un da katıldığı programda öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.