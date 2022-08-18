Mobil kanser tarama aracı Osmaneli ilçesinde hizmet vermeye başladı

İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil kanser tarama aracı ayda 2 gün olmak üzere Osmaneli ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Gurup Başkanı ve Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Kamil Özdemir “Erken Teşhis Hayat Kurtarır" prensibiyle 40-69 yaş kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere gaitada gizli kan (ggt) kanseri taraması ve 30-65 yaş arası kadınlara smeor + HPV taraması ücretsiz yapılmaktadır. Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis sağlanarak, kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak tarama programlarının önemi artmaktadır. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikâyetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuvar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın Toplum Sağlığı Merkezimizi arayarak mobil kanser artama aracının hangi günler geldiğinin bilgisini alabilirler" dedi.