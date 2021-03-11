Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Bilecik Müftülüğü tarafından Yediler Camiinde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

Peygamber efendimizin, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğun gerçekleştiği Miraç Gecesi dolayısıyla Bilecik’te bütün camilerde Korona Virüs (Covit-19) kurallarına riayet edilerek program düzenlendi. Yediler Camiinde düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Erhun, vaizler ve vatandaşlar katıldı. İmama hatip ve müezzin kayyımlar tarafından Kur’an-ı Kerim, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Miraç Kandili özel programı Bilecik Müftüsü Ali Erhun’un sohbeti ile devam etti.

Sohbet akabinde, okunan hatm-i şeriflerin duası Vaiz Emin Dinç tarafından yapıldığı program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.