Miniklerin ’23 Nisan’ adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı

Bilecik’te eğitim gören ilkokul öğrencilerin ’23 Nisan’ adlı koreografisi büyük beğeni topladı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde program hazırladı. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda yapılan programa çok sayıda veli katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan sınıf öğretmeni Şule Çelik; “Mustafa Kemal Atatürk ve hepimizin dedeleri nineleri inandılar Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan bir ulusun aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, dünyada hak ettiği yeri alacağına, bir ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil kendi kendisinin efendisinin olması gerektiğine inandılar. Sevgili çocuklar, sizler yarını bugünden daha yaşanır kılacaksınız. Aydınlık güzel günlere yürürken aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken şeyler var elbette; Dürüst olmayı, çalışkan olmayı bileceksiniz. Vatan millet ve bayrak sevgisini yürekten hissedeceksiniz. Barışa, kardeşliğe, birlik olmaya koşacaksınız. Çanakkale’yi Dumlupınar’ı, İnönü’yü, Sakarya’yı, büyük taarruzu bileceksiniz. 19 Mayıs ne demek, Samsun’a çıkmam ne demek bileceksiniz. Erzurum’u Amasya’yı Sivas’ı bileceksiniz. 29 Ekim’i bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar ödeviniz biraz ağır yolunuz uzun. Atatürk size güvendi, biz de sizlere güveniyoruz. Sizler bugünün küçükleri yarının büyüklerisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Konuşma sonrası program, çocukların hazırladığı ’23 Nisan’ adlı koreografisi büyük beğeni topladı. Ardından danslar, okunan şiirler ve pek çok görsel şovla süslenen program veliler tarafından ilgiyle izlendi.