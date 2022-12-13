Miniklerden topladıkları paraları sokak hayvanları için kullanıcak

Bilecik’te eğitim veren özel bir okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası’nda toplanan para minikler tarafından sokak hayvanlarına kullanılacak.

Bilecik’te Yerli Malı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen sokak hayvanlarına yardıma hayır çarşısı kuruldu. Okulun velileri tarafından evlerinde hazırladıkları yiyecekler çocukları tarafından diğer öğrencilere satıldı. Elde edilen yaklaşık 10 bin TL gelir ise sokak hayvanlarına kullanılmak üzere kullanılacak.

Okulun Kurucu Müdürü Zafer Bozkurt, öğrencileri ve velileri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Öğrenci ve velilerimizin emekleriyle hazırlanan hayır çarşısından elde edilen gelirle okulumuz tarafından öğrencilerimiz adına yaptırılacak olan kedi ve köpek evleri, okulumuz görsel sanatlar atölyesinde boyandıktan sonra şehrimizin ihtiyaç duyulan yerlerinde konumlandırılması sağlanacak. Hayır, çarşısı katkıda bulunan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.