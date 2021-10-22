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Minikler kuşak heyecanı yaşadı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde karate eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 25’i, kuşak sınavını başarıyla geçti.

BİLECİK 22.10.2021, 10:01
Minikler kuşak heyecanı yaşadı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde karate eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 25’i, kuşak sınavını başarıyla geçti.

1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü tarafından açıklan karate kursunu başarı ile tamamlayana 5-15 yaş grubu arası minikler kurslarını tamamladı. Kursu bitiren miniklere kuşak töreni Osmaneli spor salonunda düzenlenen bir programla verildi. Törene katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin öğrencilerin kuşak heyecanına ortak olurken, sertifikalarını takdim etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü karate takımı ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Münür Şahin, ”Değerli hocalarımızın özverili çalışmalarla karate sporunu ilçemizde gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmeleri ailelerinde desteğini sağlıyor. Bugün değerli hocamız Murat Salih Kurnaz Hocamızın düzenlediği ve ailelerinde katıldığı kuşak değişimi törenine katıldık. Değerli hocalarımıza, ailelerine, sporcularımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” kelimelerini kullandı.

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