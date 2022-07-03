Minikler ilk kez çömlek sanatıyla tanıştı

Bilecik Belediyesi tarafından ’Müze Akademi’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda çocuklar çömlek sanatıyla tanıştı.

Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Pazaryeri ilçesi Kınık köyünden çömlekçi ustası Osman Menteş, çocuklarla birlikte çömlek yaptı. İlk kez çömlek tezgahının başına geçen çocuklar, önlüklerini giyerek çömlek yaptı. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, yapılan aktiviteler hakkında yaptığı açıklamada, Yaşayan Şehir Müzesi’nde birbirinden güzel aktiviteyi çocuklarla buluşturduklarını belirterek, "Müzemizde 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Müzemizde çocukları, birbirinden anlamlı etkinliklerle buluşturuyoruz. Bu hafta ise çocukları çömlek sanatıyla buluşturduk. Pazaryeri ilçesi Kınık köyünden çömlekçi ustamız Osman bey, çocuklarla çömlek yaptı. Yapılan çömlekleri çocuklara hediye ettik. Sahip olduğu kültürü, medeniyeti bilen ve farkına varan nesiller yetiştirmek için Yaşayan Şehir Müzesi’nde güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar ve aileleri de Yaşayan Şehir Müzesi’nde düzenlenen etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirterek, müze görevlilerine teşekkür etti.