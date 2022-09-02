Minik yüzücüler hünerlerini sergiledi
Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarından yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.
Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarından yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.
Yoğun ilgi gören yüzme kurslarında yaz sezonu boyunca eğlenceli vakit geçiren öğrenciler yüzmeyi öğrendi. 2010-2016 doğumlu kayıtlı yaklaşık 1000 öğrenci ile başlayan yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinledi hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzmeyi öğrendi. Minik kursiyerler kursların bitiminde ise havuzda hünerlerini sergilediler. Yüzme etkinliğinin ardından yüzme eğitmenleri minik yüzücüleri tek tek tebrik ederek katılım belgelerini teslim etti.
Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda düzenlenen Yaz Spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0