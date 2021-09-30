Minik yazarlar kitaplarını imzalayıp hediye ettiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4/K sınıfı öğrencileri, kendi hikayelerini yazdıkları kitaplarını imzalayıp hediye ettiler.

Öğrenciler, sınıf öğretmenleri Barış Özdemir’in rehberliğinde yürüttükleri “Biz Okuyan Bir Aileyiz“ ve “Çocuk Yazarların Konuşan Kalemleri” adlı e-Twinning projelerinden esinlenerek yazdıkları kendi hikayelerini okul idaresinin de desteğiyle kitap haline getirdiler. Minikler, yazdıkları hikayelerden oluşan kitabı imzalayarak Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Mustafa Tetik ve okuldaki diğer öğretmenlerine hediye ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, minik yazarları kutlayarak tebrik etti. Öğrencilere hayallerini yazmaya devam etmelerini, ilerde kendilerini ünlü yazarlar olarak görmek istediği belirten Demir, bundan sonraki hayatlarından öğrencilere başarılar diledi.