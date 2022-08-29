Minik öğrencilerin Kur’an kursu kapanış programı coşkusu

Bilecik Hamidiye 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kurs kapanış programını büyük bir coşkuyla kutladı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Hamidiye Camiinde 4-6 yaş grubu için düzenlenen Yaz Kur’an Kursu’nın kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, etkinliğe katılan öğrencilere, hocalara, velilere ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Müftü Erhun, konuşmasında “Yaz Kur’an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığımız’ın çok önemsediği, halkımızın da dinini, Kur’an’ını öğrensin diye çocuklarını büyük bir içtenlik ve beklentiyle camilere ve Kur’an kurslarına göndermesiyle, milyonlarca çocuğumuzun katılımıyla gerçekleşen çok ciddi bir eğitim faaliyetidir. Siz anne ve babalar olarak evlatlarınızı kurslarımıza gönderdiniz. Kurslarımızda yavrularımızın öğrendikleri bilgiler onlara bir ömür boyu lazım olacak bilgilerdir. Bir ömür abdest alacak namaz kılacaklar bir ömür oruç tutacaklar. Bir ömür burada öğrendikleri haram ve helal kavramlarını hayatlarında tatbik edecekler. Ne kadar iftihar etseniz arzdır” dedi.

Program sonunda Müftü Ali Erhun tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.