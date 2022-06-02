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Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

BİLECİK 02.06.2022, 11:16
Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Arif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci montu giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi.

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