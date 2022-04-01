Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

Bilecik’te minik öğrenciler Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bilecik Atatürk İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri öğretmenleri Mustafa Algan eşliğinde Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Burada çocuk kitapları okuyan minikler, öğretmenlerinden kütüphane hakkında bilgi aldılar. Minikler ardından Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğine üye özel çocuklarla birlikte İzci Kampı adlı çocuk kitabını canlandıran tiyatro gösterisi yaptı.