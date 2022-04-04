Bilecik’te Kur’an-ı Kerim’e geçen minik öğrenciler için program düzenlendi.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Dedeoğlu Kur’an kursunda öğrenim gören minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim’e geçmenin mutluluğunu yaşadı. Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçen öğrencilere yönelik ’Minik Kalpler Kur’an Okuyor’ programı düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’ da katıldı.

Minikleri tebrik eden İl Müftüsü Ali Erhun, “Bütün çocuklarımızı Kur’an eğitiminden geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu yavrularımız burada öğrendikleri bilgileri bir ömür kullanacak. Bir ömür Kur’an okuyacaklar. Bir ömür abdest alacaklar. Bir ömür namaz kılacaklar inşallah. Evlatlarını Kur’an ile kaynaştıran ailelere, gayretlerinden dolayı Kur’an kursu öğreticilerimize ve emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

İl Müftüsü Ali Erhun, program sonunda öğrencilere Kur’an-ı Kerim’e geçme belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.