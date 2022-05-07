Minik öğrenciler hıdrellezi kutlamasında renkli görüntüler oluştu

Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, baharın gelişini müjdeleyen hıdrellez etkinliğini kutladı. Minik öğrenciler kutlamada renkli görüntüler oluştu.

Tesis bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla yumurta boyadı, dilek ağacına dilek kâğıtlarını astı. Subaşı, renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik sonunda çocuklara şeker dağıttı, hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, "Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisindeki çocuklarla bir araya gelerek, baharın gelişi hıdrellezi birlikte kutladık. Tuttuğumuz dilek kağıtlarını ağaç dallarına astık. Çocuklarımızı gülümsettiğimiz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Çocuklar da düzenlenen etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirterek, Subaşı ve öğretmenlerine teşekkür etti.