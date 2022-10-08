Minik karateci Türkiye’yi, İtalya’da temsil edecek

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç, Türkiye’yi İtalya’da düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde temsil edecek.

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı hocaları Dünya şampiyonları Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz’ın kısa sürede yetiştirdikleri öğrenciler milli takımlar seviyesinde başarılar elde etmeye başladı. 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç, aralık ayında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Sporcu ve hocaları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyespor’un Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ecrin Turunç’un milli takıma seçilmesinden büyük mutluluk duyduk. Aralık ayında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Dünya gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Ecrin Turunç evladımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuzun yetişmesinde büyük emeği olan Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımıza teşekkür ediyoruz.1308 Osmaneli Belediyespor olarak alt yapıya verdiğimiz değerin sonuçlarını tüm branşlarda alıyoruz. Kulübümüzün yöneticilerine ve büyük taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Her konuda hedeflerimize birlik ve beraberlik içinde ulaşıyoruz” dedi.