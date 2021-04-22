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Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal bir günlüğüne makamını 3’ncü sınıf öğrencisi İpek Nur Kaya’ya teslim etti.

BİLECİK 22.04.2021, 16:02
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Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal bir günlüğüne makamını 3’ncü sınıf öğrencisi İpek Nur Kaya’ya teslim etti.

Minik kaymakam Kaya, görevi devraldığında ilk icraat olarak okuluna hikâye kitapları alınmasını, ilçede başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplanmasını ve ilçedeki diğer eğitim kurumlarının ihtilaçlarının da giderilmesini istedi.

Kaymakam Ünal, ziyarete gelen 3’ncücü sınıf öğrencisi İpek Nur Kayaya teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrenci Kaya’nın makam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Mustafa Çalışkan ve sınıf öğretmeni de eşlik etti.
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