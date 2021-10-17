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Minik denetçiler işbaşında

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda gıda güvenirliği konulu eğitim düzenlendi.

BİLECİK 17.10.2021, 11:14
Minik denetçiler işbaşında

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda gıda güvenirliği konulu eğitim düzenlendi.

Minik öğrencilere güvenilir gıda, gıda israfı ve gıdaların son kullanma tarihlerinin kontrolü gibi konularda eğitim verildikten sonra öğrencilerle birlikte markette uygulamalı olarak gıda denetimi gerçekleştirildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespit edilmesi halinde "Alo 174 Gıda İhbar" hattına bildirilmesi gerektiği anlatıldı. Halkın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinin her gün aralıksız olarak denetlendiği belirtildi.

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