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Milli takım kampına davet edildiği öğrendiği an adeta havalara uçtu

Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu 13 yaşındaki Benay Adıyaman, Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildiği öğrendiğinde büyük seviş ve heyecan yaşadı.

BİLECİK 01.02.2022, 12:27
Milli takım kampına davet edildiği öğrendiği an adeta havalara uçtu

Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu 13 yaşındaki Benay Adıyaman, Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildiği öğrendiğinde büyük seviş ve heyecan yaşadı.

Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi’nde yapılacak U15 Kız Milli Takımı’nın seçme kampı öncesi aday kadroya girecek kızlar açıklandı. 2007-2008 doğumlu kızların davet edildiği Milli Takım aday kadrosuna çağırtılan Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu 13 yaşındaki Benay Adıyaman, 2009 doğumlu çağırılan tek futbolcu oldu. Dün gece antrenmanda Kız U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosu çağırıldığı antrenör Ozan Çağrı Gül öğrenen Benay Adıyaman, adeta havalara uçtu. Ozan Çağrı Gül futbolcusuna telefonunu vererek "Milli Takım aday kadrosu açıklanmış, al telefonu bir oku sonra da malzemeleri getir" dedi. Ardından telefonu alarak yürümeye başlayan Benay Adıyaman adını görünce bir anda afalladı. Kısa sürede şaşkınlık yaşayan Benay Adıyaman, ardından koşarak antrenörü koşarak sarıldı.

"Haftada 5 gün antrenman yapıyorum, hocalarımız hazırladığı beslenme programına harfiyen uyuyorum"

Milli takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildiği için çok mutlu olduğunu anlatan Benay Adıyaman, "2017 yılında futbola Bilecikspor’da başladım. Forvet mevkiinde oynuyorum. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum, hocalarımız hazırladığı beslenme programına harfiyen uyuyorum. Abur cubur yemeyerek, daha çok sebze, meyve ve et tüketiyorum. Protein daha ağırlıklı besleniyorum" dedi.

"U15 yaş kategorisinde Milli Takıma davet edilmesi bize ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu gösteriyor"

Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, çok güzel bir haber aldıklarını belirterek, "Alt yapı çalışmamalarımızın bir meyvesi daha aldık. Benay kardeşimiz Milli Takım’a davet edildi. U13 yaş kategorisinde olmasına rağmen U15 yaş kategorisinde Milli Takıma davet edilmesi bize ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Bizim bu günlere gelmemizde destekleri olan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Milli takım hazırlık kampı aday kadrosuna başarılar dilerim"

Antrenör Ozan Çağrı Gül ise, çok sevinçli olduklarını anlatarak, "Benay haftada 5 gün antrenmana gelen, dersleri harika olan, sabah öğle akşam beslenme programına dikkat eden bir futbolcu. Haftalık programını düzgün bir koordinasyona oturtturarak çalışan bir çocuğun hem derslerinde, hem spor hem de sanat faaliyetlerinde ne kadar başarılı olacağını gösteren bir örnektir. Kendisine Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna başarılar dilerim" dedi.

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