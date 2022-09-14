Bilecikli milli judocu Mikail Zaloğlu, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlediği 18 yaş altı Ümitler Judo Balkan Şampiyonası sona erdi. İki gün süren şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’dan 200’e yakın sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 81, 90 ve + 90 kilo, kadınlarda 63,70 ve + 70 kilo kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Erkekler +90 kiloda mücadele eden Bilecik Sınav Koleji 11’inci sınıf öğrencisi milli judocu Mikail Zaloğlu altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye, toplamda 22 madalyayla 9 ülke arasında birinci oldu.