Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buray konserinde çocuklarla birlikte sahneye çıktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere vatandaşların yanı sıra Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de katıldı. Konser arasında çocuklarla birlikte sahneye çıkan Tüzün, “Bu güzel geceyi onurlandıran sevgili Buray kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan ve maddi, manevi katkı sağlayan Belediye Başkanımız Semih Şahin’e çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Tüzün, 2023 yılında Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak, "Gerçekten tarihi bir yıldönümü kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken demokrasimizi taçlandıracağız. Hak, hukuku ve adalet sistemini taçlandıracağız. Özgürlükleri taçlandıracağız. 29 Mart 2019’da siz Bilecikliler sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nden Semih Şahin’i belediye başkanı olarak seçmediniz. Bir gerçeği daha ortaya koydunuz. Bütün korku imparatorluklarını, bütün korku duvarlarını yıktınız, yerle bir ettiniz" dedi.

"Bizlere kurtuluş şenliklerini armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum’’

Konuşmasında Cumhuriyet’i ve bu ülkeyi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Milletvekili Tüzün, "Sevgili gençler, yaklaşık bir haftadır, 30 Ağustos Zaferi, 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu gibi zaferleri kutluyoruz. Bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır ve biz Bilecikliler olarak, kazananlar olarak hep birlikte 99’uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta 4 Eylül’de Bozüyük ilçemizin kurtuluşunu, 5 Eylül Pazaryeri ilçemizin kurtuluşu ve 6 Eylül’de ise Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Tam 99 yıl geçmiş. Bu güzel ülkeyi, bu güzel Bilecik’i bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.