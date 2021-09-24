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Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Öztürk’ü ziyaret etti

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İçişleri Bakanlığı’nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçede göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

BİLECİK 24.09.2021, 14:01
Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Öztürk’ü ziyaret etti

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İçişleri Bakanlığı’nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçede göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret eden Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette milletvekili Tüzün Kaymakam Öztürk’e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

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