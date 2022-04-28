Milletvekili Tüzün, Edebali Stadı’nın akıbetini Bakan Kasapoğlu’na sordu

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yapımı durdurulan Edebali Stadı’nın akıbetini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 42 milyon TL’lik ödenek tahsis edilerek inşaata başlanılan ve 19 Mayıs 2023 günü açılacağı ilan edilen stadyum inşaatı ihaleyi alan müteahhit firmanın fesih talebinde bulunmasının ardından durduruldu. Konu ile ilgili Milletvekili Yaşar Tüzün verdiği soru önergesiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevaplandırılmasını istediği soruları sordu. Tüzün, “Üzülerek öğrendik ki yapımına başlanılan stadyum inşaatı müteahhit firmanın fesih talebinde bulunmasının ardından durdurulmuş. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdik. Bu soru önergesi; ’Stadyum inşaatı için tahsis edilen 42 milyon TL’nin ne kadarı sözleşmesi fesih edilen müteahhit firma tarafından kullanıldı? Kullanılan ödeneğe karşın inşaatın ne kadarı teslim alındı? Yarım kalan inşaat ile ilgili yeni ihale tarihi belirlendi mi? Projede değişiklik yapılacak mı? İl merkezinde başka stadyum olmadığı göz önüne alınarak, daha önce 19 Mayıs 2023 tarihinde açılacağı ilan edilen Edebali Stadyumu’nun ne zaman açılacağı ön görülmektedir?’ şeklinde oldu” dedi.