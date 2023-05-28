Osmaneli Belediye Başkanı Münür, Şahin devam eden Millet Bahçesi yatırımlarını yerinde inceledi.

Başkan Şahin, geliştirilmesi devam eden; Millet Bahçesi, Türk Hakimiyeti Anıtı, Alpaslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemesi sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, “Yatırımlarını kendi işçi, usta, mühendisleri ile yapan Osmaneli Belediyemiz çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde büyük değişim yaşanırken, belediye yatırımlarını hızla gerçekleştiriyor” dedi.