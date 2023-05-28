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Millet Bahçesi yatırımlarını yerinde inceledi
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI MÜNÜR, ŞAHİN DEVAM EDEN MİLLET BAHÇESİ YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEDİ
BİLECİK 28.05.2023, 11:34
Osmaneli Belediye Başkanı Münür, Şahin devam eden Millet Bahçesi yatırımlarını yerinde inceledi.
Başkan Şahin, geliştirilmesi devam eden; Millet Bahçesi, Türk Hakimiyeti Anıtı, Alpaslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemesi sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, “Yatırımlarını kendi işçi, usta, mühendisleri ile yapan Osmaneli Belediyemiz çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde büyük değişim yaşanırken, belediye yatırımlarını hızla gerçekleştiriyor” dedi.