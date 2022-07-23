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MHP’nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.

BİLECİK 23.07.2022, 10:03
MHP’nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.

Bilecik esnafların merhum Osman Eski’nin oğlu, geçiş dönem MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Bilecik siyasetine adını yazdırmış önemli isimlerden biri olan Eski’nin cenazesi öğle namazına müteakip Şerifpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

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