MHP ilçe teşkilatından hastaneye tıbbi cihaz bağışı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine tıbbi cihaz bağışı yapıldı.

Parti İlçe Başkanı Hasan Eroğlu “Devlet Hastanemize Saturasyon cihazı yardımında bulunduk. Bu zorlu dönemde büyük bir özveri ile çalışan hastane personelimize ve Başhekimimiz Güliz Özyaşar hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri sizlerin sayesinde inşallah atlatacağız. Partimiz olarak daima Osmaneli halkımızın yanında ve emrindeyiz. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

Başhekim Özyaşar “Osmaneli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğluna ve yönetimine hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.