MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa etti.

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kıymetli dava arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz lüzum üzere aldığımız kararla, bayrağını onurla gururla taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’ndan bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Milliyetçi-ülkücü hareketin her zaman bir neferi olarak kalacağım. Ülkücü hareket var olsun. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.