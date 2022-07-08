Mezarlıkta arife günü yoğunluğu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık içerisinde ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara 3 farklı noktada lokum ikramında bulunulurken mezarlık içinde minik ocaklarda buhur yakıldı, sesli anons sistemi ile Kur’an-ı Kerim tilaveti yayını yapıldı. Ayrıca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Belediye tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Sabah saatlerinde hizmet vermeye başlayan otobüsler Yeşilkent Mahallesi’nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu hizmet vererek vatandaşların ulaşımını sağladı. Mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verdi.