Mevcut Başkan Şen güven tazeledi

Gölpazarı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçiminde mevcut Başkan Fevzi Şen güven tazeledi.

Gölpazar düğün salonunda gerçekleşen Gölpazarı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısında seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Fevzi Şen güven tazeledi. Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya, Fevzi Şen’i tebrik ederek, "Şu ana kadarki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum bundan sonrada görevini hakkıyla yerine getireceğini biliyorum. İlçemize hayırlı olması diliyorum" dedi.