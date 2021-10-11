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Metristepe 100. Yıl Minikler Futbol Turnuvası sona erdi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Metristepe 100. Yıl Minikler Futbol Turnuvası yoğun ilgi gördü.

BİLECİK 11.10.2021, 11:48
Metristepe 100. Yıl Minikler Futbol Turnuvası sona erdi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Metristepe 100. Yıl Minikler Futbol Turnuvası yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya Vitraspor, Bilecikspor, Bursaspor, Güneşspor, İnegölspor, Tavşanlı Erdemspor, Kütahyaspor, Eskişehirspor, Bozhüyükspor, İnegöl Kafkasspor, Eskişehir DSİ Bentspor ve Anadolu Üniversitesi U11 takımları katıldı. Yeşilkent Sentetik Sahasında 2 gruplu müsabakalarının sonundan Eskişehirspor U11 takımı ile final oynayan Bursaspor U11 takımı müsabakayı 1-0 yenerek, kupanın sahibi oldu. Eskişehir DSİ Bentspor U11 takımı ise turnuvanın ’üncü oldu. Takımlara ve katılımcılara gün boyu Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunurken, turnuva sonunda Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, dereceye giren takımlara ve sporcularına madalya ve kupalarını takdim etti.

Turnuvada yer alan 12 takım ve teknik ekipleri desteklerinden dolayı Bozüyük Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.

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