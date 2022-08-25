Meteorolojiden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik’in de aralarında bulunduğu 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik’in de aralarında bulunduğu 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Türkiye’de birçok şehirde olduğu gibi Bilecik’te de yağışlı hava etkisini gösteriyor. Günlerdir etkili olan yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürürken hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteorolojiden yapılan uyarılara her gün bir yenisi eklenirken yeni bir uyarı yapıldı. Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 26 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir’in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edilirken, yapılan uyarıda “Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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|1
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|1
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|2
|1
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|2
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|2
|1
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|0
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|0
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|O
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|1. Arsenal
|3
|9
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|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
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|3
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|3
|2
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|3
|1
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|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
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|O
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|2
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|2
|6
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|2
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|3
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|2
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|3
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|1
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|2
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|17. Elche
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|19. Cadiz
|2
|0
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