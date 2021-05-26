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Meteoroloji Genel Müdürü Çoşkun’un Bilecik temasları

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

BİLECİK 26.05.2021, 12:57
Meteoroloji Genel Müdürü Çoşkun’un Bilecik temasları

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

Genel Müdür Çoşkun ve beraberindeki Eskişehir Bölge Müdürü Serkan Tepe ile daire başkanları, Bilecik ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. Meteoroloji Genel Müdürü Çoşkun’a, İl Müdürü Yoldaş, tarımsal projeler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Yapılan ziyareti kendilerinin onurlandırdığını söyleyen İl Müdürü Yoldaş, "Meteoroloji Genel Müdürümüz Volkan Mutlu Coşkun’a il müdürlüğümüzce yürüttüğümüz projelerde Bakanlık nezdinde bizlere sağladığı destekten dolayı şükranlarımı iletiyorum" dedi.
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