"Mesleki Eğitim İş Birliği" projesi kapsamında İl Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik’te "Mesleki Eğitimde İş Birliği" projesi kapsamında İl Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin, TSO üyeleri Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Yücel Gürsoy katıldı.

Toplantı Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy’un sunumu ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi hakkında (atölye ve laboratuvarların bakım ve onarımı yapılarak yeni teknolojilere dayalı olarak güncellenmesi) ve proje kapsamındaki okulların öğretmen atama/yönetici görevlendirme ve görev süresi dolanlar ile ilgili iş ve işlemler görüşüldü.