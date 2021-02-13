‘Mesleği eğitimde gelecek perspektifi’ konulu konferans düzenlendi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve BEBKA iş birliği ile ‘Mesleki Eğitimde Gelecek Perspektifi’ konulu bir

konferans gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, mesleki ve teknik eğitim lisesi müdürleri ve ortaokul müdürlerinin katıldığı konferansın moderatörlüğünü Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan yaptı. Konferansta mesleki eğitimde yaşanan sorunlar, mesleki eğitimin eğitim sistemindeki yeri ve önemi ile mesleki eğitimin istihdama katkılarının ele alındı.

Okul Müdürü Yusuf Özcan, BEBKA işbirliği ile gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yusuf Özcan yaptığı açıklamada “Okulumuz proje ekibince hazırlanan “İmalat Sanayi Sektörlerinin, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi yolu ile desteklenmesi” başlıklı proje, program otoritesi tarafından kabul edilmiş ve okulumuza 838 bin TL hibe tahsis edilmiştir. Projemizde, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ve Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olmak üzere 2 ortağımız bunun yanında 15 iştirakçimiz bulunmaktadır. Projemiz kapsamında 23 Ana faaliyet ve bunlara ait alt faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında okulumuzda Teknoloji Tabanlı Mesleki Eğitim ve Uygulama Merkezi, CNC Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı, CNC Simülasyon Laboratuvarı, Kaynak Simülasyon Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuş ayrıca atölyelerimizin makine, ekipman, araç, gereç ve cihazlarının modernizasyonu ve yenilenmesi işlemleri yapılmıştır” dedi.

Konferansta ayrıca SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ‘Mesleki Eğitimde Gelecek Perspektifi’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.