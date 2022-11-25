Merhum öğretmenin ismi okulunda yaşayacak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kısa bir süre önce vefat eden Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Melike Güleryüz adına ailesi tarafından donatılan sınıfın açılışı yapıldı.

Sınıf açılışına merhum öğretmen Melike Güleryüz’ün ailesi, Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile idareci ve öğretmenler katıldı. Duygusal anların yaşandığı açılış esnasında Kaymakam Adem Öztürk, merhum öğretmene Allah’tan rahmet dilerken ailesine de eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sınıf açılışının ardından yine merhum öğretmenin ailesi tarafından okul kütüphanesinde düzenlenen bölümün açılışı yapıldı. Okula kazandırılan eğitim ortamlarından dolayı merhum öğretmen Melike Güleryüz’ün ailesine teşekkür edildi.